DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX realisiert mehr als 500.000 Euro Kursgewinn mit Binance Coin - Delegating von GRT-Token generiert laufenden Ertrag von rund 400.000 Euro



29.04.2021 / 11:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 29.04.2021 - Der Blockchain-Investor coinIX hat den guten Kursverlauf des Binance-Coins (BNB) genutzt, um Kapital für neue Investitionen freizusetzen. Die seit Sommer 2018 im Portfolio befindliche Position von über 4.000 BNB wurde zu einem Einstandspreis von 11,50 Euro je BNB erworben, nach einem Kursanstieg auf fast 500 Euro wurde jetzt ein Teil der Position veräußert. Damit kann die Gesellschaft einen ergebniswirksamen Kursgewinn von mehr als 500.000 Euro verbuchen. Felix Krekel, CEO der coinIX erläutert: "Das Investment in BNB zeigt exemplarisch, dass es Sinn ergibt, nicht nur auf Bitcoin und Ethereum zu setzen, sondern in ein breites Spektrum von Kryptowerten zu investieren. Die Kurs des Binance Coin hat sich mehr als vervierzigfacht und damit auch den Bitcoin deutlich outperformt." Zusätzlich wurde im Rahmen des laufenden Managements für die im Portfolio gehaltenen GRT-Token des Projektes "The Graph" vom sogenannten Delegating Gebrauch gemacht. Dabei werden die mit den Token verbundenen Stimmrechte an andere Investoren abgetreten. Omri Erez, Chief Investment Officer der coinIX ergänzt: "Seit Jahresbeginn haben wir auf diese Weise mit unserer GRT Position etwa 300.000 zusätzliche GRT-Token quasi als Zinsen erhalten. Auf aktuellem Kursniveau entspricht dies einem Gegenwert von fast 400.000 Euro oder fast dem Zehnfachen unseres ursprünglichen Investments". Wie schon für die letzten drei Monate in 2020, hat die persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA auch für das laufende Quartal einen Verzicht auf die satzungsgemäß vorgesehene variable Managementvergütung erklärt. Hierdurch reduziert sich einerseits die Kostenlast der Gesellschaft, andererseits stehen die Gelder weiterhin für Investitionen zur Verfügung. Der Anspruch lebt zum 30.06.2021 wieder auf, sofern dann weiterhin die Voraussetzungen für eine variable Managementvergütung gegeben sind. Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft dabei mit mehr als sechs klassischen Kryptowerten, zehn Token-Projekten und sieben weiteren Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen. www.coinix.capital

Medienkontakt Petra Rulsch | PR / Strategische Kommunikation+

Mobil: +49 160 944 944 23

E-Mail: pr@petra-rulsch.com Kontakt Investor-Relations



Felix J. Krekel | CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA

Mobil: + 49 173 7 22 23 24

Telefon: +49 40 35 67 67 58

E-Mail: fk@coinix.capital

29.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de