Die Vaudoise Versicherungen und das Montreux Jazz Festival geben die Gewinner ihres Poster-Wettbewerbs bekannt

Lausanne, 29.04.2021 - Die Vaudoise Versicherungen und das Montreux Jazz Festival freuen sich, die Gewinner des Plakatwettbewerbs «RESTART» bekannt zu geben. Insgesamt 1'935 Künstler aus 54 verschiedenen Ländern haben am Wettbewerb teilgenommen, um ihre einzigartige Vision einer Welt darzustellen, die wiedererwacht.

Die 10 besten Plakate wurden von einer Fachjury bestehend aus Malika Favre, Vorsitzende, Illustratorin und Schöpferin des Festivalplakats 2017, Stefano Stoll, Direktor des Festival Images Vevey, und Alexis Georgacopoulos, Direktor der ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, bestimmt.

Die Plakate der 10 Finalisten werden im Format 50 x 70 cm gedruckt und im Webshop des Festivals in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren ab heute verkauft. Die jeweiligen Künstler erhalten für jedes verkaufte Plakat 20 % Provision.

Sehen Sie sich hier die 10 Poster an.

1. Preis (CHF 5'000.-): Valeria Pernice (Italien)

«Der Vorschlag von Valeria Pernice zum Thema RESTART überzeugte die Jury einstimmig durch dessen visuelle und konzeptionelle Wirkung. Valeria Pernice repräsentiert kompromisslos sowohl die Emotionen zur ersten Absage des Montreux Jazz Festivals in dessen Geschichte als auch das energische Versprechen, die Veranstaltung im Jahr 2021 zu feiern. Indem die Pressemitteilung dieses traurigen 17. Aprils 2020 kunstvoll in eine positive Botschaft für 2021 umgewandelt wird, erzählt ihr Plakat, was jeder in diesem Jahr am eigenen Leib erfahren hat: den Wunsch, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen und den festen Willen, zum Leben zurückzukehren», Stefano Stoll, Jurymitglied und Direktor des Festival Images Vevey.

Valeria Pernice gewinnt auch den Publikumspreis (CHF 3'000.-). Dieser wurde an das Plakat vergeben, das von den 10 Finalist*innen die meisten «Likes» auf dem offiziellen Instagram-Account des Montreux Jazz Festivals erhalten hat, und zwar bis zum 27. April vor Mittag. Mit 2'918 Likes sichert sich Valeria Pernice den Publikumspreis.

2. Preis (CHF 2'000.-): Jamy Herrmann (Schweiz)

«Auf den ersten Blick bietet das Projekt von Jamy Hermann ein dunkles, mechanisches Universum von grosser visueller Dichte. Dann stechen die Formen hervor, helle, fröhliche und lebendige Farben, die die Spiegelungen der Bühnenbeleuchtung auf den Instrumenten während eines Konzerts darstellen. Diese ästhetische Ausrichtung überzeugte die Jury ebenso wie die verwendete Technik - das Projekt wurde komplett in Computergrafik erstellt», Alexis Georgacopoulos, Mitglied der Jury und Direktor der ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne.

3. Preis (CHF 1'000.-): Federico Tramonte (Italien)

«Das von Federico Tramonte entworfene Plakat erregte die Aufmerksamkeit der Jury auf Grund seines wirksamen Einsatzes von Illustrationen, die einer Freiluft-Komposition voller Poesie und Hoffnung dienen. Das Auge wird sofort von der Pianistin und ihrer leichten Bewegung angezogen, die einen im Raum stehenden ersten Ton hervorruft und eine neue Melodie ankündigt», Malika Favre, Präsidentin der Jury, Illustratorin und Schöpferin des Plakats 2017.

Ausstellung von 30 Postern während der 55. Ausgabe des Festivals

Insgesamt 30 Werke des Wettbewerbs «Restart» werden während der 55. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals ausgestellt: Es handelt sich um die 10 von der Fachjury ausgewählten Plakate sowie 20 weitere Plakate, die von einer internen Jury des Festivals und den Vaudoise Versicherungen ausgewählt wurden.

Sehen Sie sich hier die 30 Poster an.

Preis der Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen

Alison Antonioli, Studentin an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wurde mit dem Preis der Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen ausgezeichnet. Die Gewinnerin erhält einen Auftrag im Rahmen der Kunstprojekte, die die Kunstsammlung der Vaudoise bereichern sollen.

«Die Kunstkommission der Vaudoise war besonders beeindruckt von Alison Antoniolis grafischem Vorschlag. Die Künstlerin hat das Motto des Montreux Jazz Festivals für 2021 auf originelle Weise interpretiert, indem sie subtil mit dem Begriff «Restart» spielt. Auf dem Plakat sind zwei Schlarpen zu sehen, die an die Wand geschraubt wurden: Die eine Schlarpe trägt den Schriftzug «Rest», der andere ist mit «Art» gekennzeichnet. Laut der Jury der Vaudoise zelebriert dieses radikale und gewagte Werk die Kunst, die Geselligkeit und das Zusammenleben», Nathalie Follonier-Kehrli, Präsidentin der Kunstkommission und Generalsekretärin der Vaudoise Versicherungen.

Eine Botschaft der Hoffnung

Mit dem Thema dieses Wettbewerbs wollten das Montreux Jazz Festival und die Vaudoise Versicherungen eine Botschaft der Hoffnung vermitteln und gleichzeitig eine Branche unterstützen, die unter der Krise leidet. Der Wettbewerb war daher Fachleuten, Auszubildenden und Studierenden der bildenden Kunst vorbehalten.

Die Vaudoise Versicherungen und das Montreux Jazz Festival können beide auf eine lange Tradition im Bereich der bildenden Kunst zurückblicken. Die Vaudoise ihrerseits gründete 1955 eine Kunstkommission, auf Betreiben der Direktion und des renommierten Architekten Jean Tschumi, der ihren Geschäftssitz «Cèdres» in Lausanne entworfen hatte. Seit 1967 beauftragt das Festival Schweizer oder internationale Kunstschaffende mit der Gestaltung des offiziellen Festivalplakats.

Diese Pressemitteilung finden Sie auf vaudoise.ch.

Weitere Auskünfte

Vaudoise Versicherungen

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Nathalie Bender, Kunstkommission, 021 618 83 61, artistique@vaudoise.ch

Montreux Jazz Festival

Kevin Donnet, Communication & Relations médias, 021 966 44 39, presse@mjf.ch

Pressebereich:www.montreuxjazzfestival.com/de/presse.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.

Das Montreux Jazz Festival

Das Montreux Jazz Festival findet jeden Sommer während zwei Wochen in der Schweiz statt, an den Ufern des Genfer Sees. Gegründet 1967 von Claude Nobs, hat sich das Montreux Jazz Festival im Laufe der Jahre zu einem unumgänglichen Ereignis entwickelt, das legendäre Geschichten und Auftritte hervorbringt. Fast 250.000 Zuschauer kommen jedes Jahr zum Festival und geniessen eine atemberaubende Kulisse, Konzerte mit renommierter Akustik und zahlreiche freie Bühnen. Mit seiner ambitionierten Programmauswahl, seiner musikalischen Vielfalt und der Qualität seines Empfangs bietet das Montreux Jazz Festival einen privilegierten Rahmen für Künstler und Publikum gleichermassen. Zu den Künstlern, die in Montreux aufgetreten sind, gehören Etta James, Bob Dylan, Prince, Elton John, Ms. Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye, Miles Davis, Nina Simone und viele andere. Mathieu Jaton ist seit 2013 der CEO des Montreux Jazz Festivals. Für weitere Informationen: www.mjf.ch