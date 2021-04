OCO Global, eine führende Beratungsfirma für Internationalisierung, hat heute den Start seiner neuen Beratungsdienstleistung "Global Footprint Advisory" verkündet.

Im Zuge dessen baut OCO das Angebot für Unternehmen im Bereich "Corporate Expansion" aus, insbesondere im Bereich der Standortstrategieentwicklung, Standortbewertung und Standortwahl sowie der Umsetzung von Auslandsinvestitionen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen im vergangenen Jahr internationale Investitionen zurückgehalten. Zudem wurden durch die weltweiten Disruptionen in Produktion und Logistik große Herausforderungen in globalen Lieferketten offenbart. Im Zuge dieser Marktumbrüche und Umwälzungen vollziehen multinationale Unternehmen eine Neubewertung und -konfiguration ihrer globalen Produktionsnetzwerke. Gleichzeitig steigt das Angebot an attraktiven Standorten für Produktionsaktivitäten und damit auch die Komplexität bei der Analyse eines passenden Standortes.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen errichtet OCO ein Global Footprint Kompetenzzentrum mit spezialisierten Experten in Berlin, das Unternehmen bei der Analyse existierender Standortstrukturen sowie der Suche nach neuen Auslandsstandorten begleitet.

"Wir freuen uns sehr auf den Start unseres Kompetenzzentrums für internationale Standortwahl und den Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit Global Aldea. Wir setzen unser kontinuierliches Wachstum damit weiter fort und bieten gemeinsam Beratungsdienste für die Begleitung von Standortentscheidungen an", kommentiert Mark O'Connell, CEO von OCO. "Der Zeitpunkt für den Start einer derartigen Initiative ist ideal, da die aktuelle Krise strukturelle Schwächen von globalen Produktionsnetzwerken offengelegt hat und die Nachfrage von Unternehmen nach schnellen und präzisen Lösungen für die Analyse ihres internationalen Footprints hoch ist. Wir sind vom langfristigen Erfolg dieser Initiative überzeugt und sehen Deutschland mit seinem starken Bestand an international orientierten Industrieunternehmen als optimalen Standort für den Aufbau unseres Kompetenzzentrums." erläutert Mark O'Connell weiter.

"In den letzten zwei Jahrzehnten hat OCO durch die enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsagenturen tausende ausländische Direktinvestitionen ermöglicht. Die Erfahrungen, die unser Team durch die Einbindung in weltweite Standortentscheidungen gesammelt hat, verschaffen uns eine einzigartige Positionierung, um echten Mehrwert für Kunden durch Best-in-Class Standortberatung zu schaffen. Ich freue mich sehr über diese bedeutende strategische Allianz mit Global Aldea und die Möglichkeit, diese Initiative zum Erfolg zu führen.", kommentiert David Dera, Leiter Corporate Consulting bei OCO.

Im Rahmen dieser Initiative wurde eine exklusive Kooperation mit Markus van Tilburg, Geschäftsführer von Global Aldea, geschlossen. Global Aldea ist eine spezialisierte Beratung mit innovativen Lösungen für internationale Expansion, ausländische Direktinvestitionen und Standortberatung. Die Partnerschaft kombiniert OCO's Expertise im Bereich Investitions- und Exportförderung mit Global Aldea's Erfahrungen in der Standortberatung für Unternehmen.

"Die strategische Partnerschaft mit OCO ist eine optimale Ergänzung für beide Seiten. Wir verfügen über ein komplementäres Beratungsangebot, welches umfassende Beratung bei strategischen Standortentscheidungen von Industrieunternehmen ermöglicht. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Team von OCO in Berlin und anderen internationalen Standorten." sagt Markus van Tilburg, Managing Director von Global Aldea.

Über OCO Global

OCO Global ist eine führende Beratungsgesellschaft im Bereich Investitions- und Exportförderung mit Standorten in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, VAE, China und den USA. OCO unterstützt Unternehmen bei der internationalen Marktexpansion von der strategischen Potenzialanalyse und der Identifikation von Geschäfts- und Distributionspartnern bis hin zur Umsetzung von Auslandsinvestitionen. Zudem arbeitet OCO eng mit nationalen und regionalen Wirtschaftsförderungs-agenturen im Bereich Standortmarketing, Exportpromotion und Investorenakquise.

Über Global Aldea

Global Aldea ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Global Aldea arbeitet mit Unternehmen und Regierungen im Bereich der Auslandsexpansion sowie Standortwahl. Als Boutique-Beratung verfolgt Global Aldea einen individuellen ergebnisorientierten Ansatz, der es ermöglicht alle Beratungsleistungen anhand von messbaren Ergebnissen für unsere Kunden nachvollziehbar abzubilden.

