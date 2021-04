Die Aktien von BASF sind am Donnerstag nach der Zahlenvorlage und einem optimistischeren Ausblick nur zu Handelsbeginn gestiegen. In den Anfangsminuten standen sie bis zu 1,6 Prozent im Plus, dann aber ging der Rückenwind schnell verloren. Analysten sprachen schon vor dem Auftakt von möglichen Gewinnmitnahmen.

