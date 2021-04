Seit dem 23.12.2020 gelten in Deutschland bundesweit einheitlich Vorgaben zu den Provisionen bei Immobilientransaktionen. Remax Germany hat sein Netzwerk an Immobilienmaklern befragt, welche Auswirkungen das in der Praxis auf die Provisionen von Käufern und Verkäufern hatte. Vier Monate nach Inkrafttreten der neuen Regeln für die Provisionen beim Kauf und Verkauf von Immobilien sehen die Makler des Remax-Netzwerkes eine deutliche Verschiebung bei der Maklerprovision. Käufer profitieren demnach besonders. ...

