SPORTTOTAL veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - Umsatz und Ergebnis 2020 der Gruppe im Rahmen der Erwartungen

- sporttotal.tv gmbh im digitalen Segment mit signifikantem Umsatzwachstum von +48,5 % Köln, 29. April 2021. Die SPORTTOTAL AG weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 22,9 Mio. Euro und ein EBIT von -11,6 Mio. Euro aus und bewegt sich damit im Rahmen der Erwartungen. Unter Berücksichtigung der massiven Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die verschiedenen Geschäftsbereiche der SPORTTOTAL Gruppe hatte der Vorstand einen niedrigeren Umsatz für das Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Porsche Experience wie auch die Live-Übertragung von Sport-Events auf der Streaming-Plattform sporttotal.tv kamen in weiten Teilen des Jahres 2020 nahezu vollständig zum Erliegen. Die hieraus resultierenden Umsatzeinbußen in der Gruppe konnten, trotz des erfolgreichen Betriebs des neuen linearen TV-Senders dabeiTV und dem dadurch zusätzlich realisierten Umsatz im Segment DIGITAL, nicht kompensiert werden. Für den Kern der digitalen Plattform-Strategie, die sporttotal.tv gmbh, konnte der Umsatz gegenüber Vorjahr aber signifikant um +48,5 % gesteigert werden. Die in Anbetracht des wegbrechenden Umsatzes eingeleiteten Sparmaßnahmen in allen Bereichen der Gruppe, die abermals erfolgreiche Vermarktung des ADAC TOTAL 24h-Rennens am Nürburgring und der Betrieb von dabeiTV hatten entscheidenden Anteil daran, dass ein im Vergleich zum Vorjahr um +3,0 Mio. Euro verbesserter EBIT erreicht wurde. Womit die SPORTTOTAL AG im Rahmen der Prognose liegt. Für das Jahr 2021 erwartet der Vorstand für die zweite Jahreshälfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in vielen Sportarten, die auf der Streaming-Plattform sporttotal.tv gezeigt werden und damit eine positive Weiterentwicklung des Segments DIGITAL. Zukünftig sollen Erlöse aus der lokalen Werbung auf der Streaming-Plattform eine gewichtige Rolle spielen. Werbetreibenden ist es so möglich, speziell die lokale Zielgruppe um einen Sport-Verein zu adressieren. Mit nunmehr bereits 800 Vereinen, die Teil der sporttotal.tv Plattform sind, ergibt sich hier ein entsprechend großes Potential. Im Segment VENUES soll das bereits beauftragte Rennstreckenprojekt in Dschidda (Saudi-Arabien) zu einer insgesamt vielversprechenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung der SPORTTOTAL Gruppe beitragen. Unter der Annahme, dass auch das diesjährige 24-Rennen am Nürburgring durchgeführt und erfolgreich vermarktet werden kann, prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 eine Steigerung des Umsatzes und eine Verbesserung des EBITs, jeweils im Vergleich zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020. Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.



