Connected-Cloud-Technologie, globale Präsenz und Expertise im Regulierungsbereich positionieren Workiva wie kein anderes Unternehemen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten und -Berichten zu bewältigen

Workiva Inc. (NYSE:WK) gab heute bekannt, dass es seine Cloud-Plattformfunktionen erweitert habe, um Unternehmen dabei zu helfen, die sich schnell ändernden Anforderungen im Bereich der ESG-Berichterstattung (ESG für Environmental, Social and Governance) mit einer zweckmäßigen ESG-Lösung zu erfüllen.

Workiva Cloud Platform Simplifies and Accelerates ESG Reporting for Companies Across the Globe (Graphic: Business Wire)