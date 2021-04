DGAP-Ad-hoc: exceet Group SCA / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf

exceet Group SCA: Verkauf der exceet Secure Solutions GmbH



29.04.2021 / 11:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung



Verkauf der exceet Secure Solutions GmbH, Düsseldorf



Grevenmacher, 29. April 2021 - Die exceet Group AG, ein Unternehmen der exceet Gruppe, hat heute einen Vertrag mit der Utimaco IS GmbH über den Verkauf ihres Tochterunternehmens exceet Secure Solutions GmbH ("eSS") unterzeichnet. Die Käuferin wird durch den EQT Mid-Market Fund kontrolliert, ein Fonds des Private Equity-Unternehmens EQT. Das Internet- und IT-Dienstleistungsunternehmen eSS mit Standort in Düsseldorf ist Teil des Geschäftssegments "Software (inkl. IoT)" der exceet Gruppe. Dem Verkauf liegt eine Bewertung von EUR 5,0 Mio. bar- und schuldenfrei für 100% von eSS zu Grunde. Mit Vollzug der Transaktion erhöht dies die liquiden Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten und Transaktionskosten der exceet Gruppe vorrausichtlich um EUR 4,7 Mio. auf rund EUR 20 Mio. Der Vollzug der Transaktion ist für den 30. April 2021 angesetzt. Im Rahmen der Transaktion wurde das bisherige 100% Tochterunternehmen der eSS, die Lucom GmbH Elektronikkomponente und Systeme ("Lucom"), konzernintern an die exceet Group SCA verkauft, sodass die Lucom weiterhin ein Unternehmen der exceet Gruppe bleiben wird. Der auf die Lucom entfallende Kaufpreis wurde liquiditätsneutral mit Forderungen der exceet Group AG gegenüber der eSS verrechnet. Der Umsatz der eSS betrug im Geschäftsjahr 2020 ca. EUR 4,0 Mio. bei einem operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)[1] von EUR -0,7 Mio. 1) Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen Heike Kiefer

Email: investor.relations@exceet.com

exceet Group SCA

17, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20 ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Über exceet

exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Software fokussiert. 29.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de