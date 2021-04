Für den japanischen Unterhaltungselektronik-Giganten Sony (JP3435000009) ist das Fiskaljahr 2020/2021, welches am 31. März 2021 endete, äusserst positiv verlaufen. Dies geht eindeutig aus den jüngsten Bilanzdaten hervor, welche die Japaner am Mittwoch veröffentlichten. Demnach steigerte der Konzern seine Erlöse gegenüber der Vorjahresperiode um 9 % auf 8.999 Milliarden Yen, wobei der Firma insbesondere der ausgezeichnete Absatz bei der Playstation 5 in die Karten spielte. Nachdem Sony bereits im Weihnachtsgeschäft 4.5 Millionen Einheiten der ...

