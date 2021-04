Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Autobranche ist derzeit an den Märkten ein heißgespieltes Thema. Die Aktien von VW, Daimler und BMW waren zuletzt stark unterwegs. Michael Proffe tut sich trotzdem schwer, in der deutschen Autobranche Megatrends zu finden. Der Trendfolger ist für die heutige Sendung mal wieder in den USA fündig geworden. Proffe sieht bei dem Zulieferer Autozone viel Potenzial. Anders fällt seine Einschätzung zu Continental aus.