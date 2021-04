Das Medikament sollen Infizierte bei den ersten Krankheitszeichen zu Hause einnehmen. Zudem arbeitet Pfizer an einer Impfstoffzulassung für Kinder und Jugendliche. Das Medikament zur Behandlung von Covid-19 könnte Ende des Jahres in den USA verfügbar sein, sagte Konzernchef Albert Bourla gestern gegenüber CNBC. Es handelt sich dabei um einen oral einzunehmenden Protease-Inhibitor. Dieser hemmt ein Enzym, das das Corona-Virus benötigt, um sich in den menschlichen Zellen zu vermehren. Protease-Inhibitoren setzt die Medizin bereits bei anderen viralen ...

