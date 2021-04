Neckarsulm (ots) - In ihrer aktuellen Ausgabe bewertet die Stiftung Warentest zwei Kaufland-Eigenmarkenprodukte mit "gut". Im Test mit 18 verschiedenen Veggie-Burger-Patties schneiden die K-take it veggie Veganen Burgerscheiben von Kaufland mit "gut" ab. Auch die bevola Tampons normal wurden von Stiftung Warentest mit "gut" bewertetK-take it veggie Vegane BurgerscheibenGetestet wurden verschiedene Veggie-Burger-Patties hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe, Qualität und Verpackung. Das vegane Burger-Patty der Kaufland-Eigenmarke K-take it veggie erhielt das Testurteil "gut" und zählte zudem mit 1,99 Euro pro Packung zu den günstigsten der getesteten Produkte.Um den Konsumenten die Auswahl von guten Lebensmitteln zu erleichtern, kennzeichnet Kaufland sukzessive alle K-take it veggie-Produkte mit dem Nutri-Score. Der Nutri-Score ist informativ und leicht verständlich. Die Kunden können damit die Nährstoffzusammensetzung eines Produktes auf den ersten Blick erkennen. Die fünfstufige, farbige Skala reicht vom dunkelgrünen A, einer günstigen Nährwertzusammensetzung, bis zum dunkelorangen E, was eine ungünstige Nährwertzusammensetzung bedeutet.bevola Tampons normalDas Verbrauchermagazin stellt im aktuellen Test 19 Tampon-Marken auf den Prüfstand und bewertet die bevola Tampons normal mit "gut". Qualität und Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe waren wesentliche Kriterien der Beurteilung, die das bevola-Hygieneprodukt voll erfüllte. Mit einem Preis von 2,25 Euro pro Packung gehören die bevola Tampons zu den preiswertesten Produkten.Bereits im vergangenen Jahr konnte die Kaufland Eigenmarke punkten: Öko-Test bewertete die bevola Tampons in der Größe normal mit der Bestnote.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Katherina Baborsky, Rötelstraße35, 74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921117, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4902530