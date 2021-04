Digitale Preisverleihung DDv-Preis für Wirtschaftsjournalisten am 5. Mai 2021Corona hat die Verleihung des DDV-Preises für Wirtschaftsjournalisten verändert. Der Preis selbst ist jedoch begehrt wie eh und je. Wir verleihen ihn an die besten Köpfe der Wirtschaftsmedien - so gut es geht persönlich, mit dem gebotenen Abstand. Am 5. Mai 2021 um 12:00 Uhr strahlt der DDV in Kooperation mit der Börse Stuttgart ...

