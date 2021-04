DJ MARKT USA/Freundlicher Start der Wall Street dank perfektem Umfeld

Die Wall Street steht am Donnerstag vor einem freundlichen Handelsbeginn. Dabei dürfte der US-Aktienmarkt ein bekanntes Muster zeigen, dass nämlich US-Notenbankentscheidungen oft erst am nächsten Tag Wirkung entfalten. Die Federal Reserve hatte am Vorabend ihre extrem lockere Geldpolitik erneut bestätigt und zugleich den Willen bekräftigt, diese bis auf Weiteres auch beizubehalten. Damit fuhr sie Zweiflern in die Parade, die angesichts der Inflationsentwicklung mit Signalen einer baldigen Straffung der Geldpolitik gerechnet hatten. Verstummen wollen diese gleichwohl nicht: Die US-Notenbank könnte weiterhin früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, heißt es unverdrossen.

Doch der Markt atmet zunächst auf - auch weil US-Präsident Joe Biden zwar Steuererhöhungen noch einmal bekräftigte, in seiner Rede zur Lage der Nation aber die Schaffung von Arbeitsplätzen und billionenschwere Wirtschaftsstimuli betonte. Ein exzellenter Geschäftsausweis von Apple (vorbörslich +3%) trägt ebenso zur guten Stimmung bei. Der Technologiegigant hat auf ganzer Linie überzeugt. "In diesem Umfeld ist es sehr schwer, bärisch zu sein", bringt es Investmentstratege Gregory Perdon von Arbuthnot Latham auf den Punkt. "Man lässt die Wirtschaft heiß laufen", ergänzt er etwas überrascht. Geldpolitische Straffungen seien kurzfristig offenbar kein Thema.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.