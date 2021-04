Rodenbach (www.fondscheck.de) - Im Rahmen des Private-Banking-Tests hat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbh im ersten Quartal dieses Jahres erstmals die Beratungsqualität unabhängiger Vermögensverwalter bewertet - Grüner Fisher Investments landete mit einer Gesamtnote von 1,45 bundesweit an der Spitze, so Grüner Fisher Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...