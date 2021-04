Nach Darstellung von SMC-Research haben die Beteiligungen der Blue Cap AG im ersten Quartal die immer noch schwierigen Rahmenbedingungen zu spüren bekommen. SMC-Analyst Holger Steffen geht aber davon aus, dass das Margenziel in 2021 solide erreicht werden dürfte und hat das Kursziel erhöht.

Laut SMC-Research haben die Beteiligungen von Blue Cap im ersten Quartal die immer noch schwierigen Rahmenbedingungen in einigen Wirtschaftsbereichen zu spüren bekommen, so dass sich die Erlöse im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 55,9 Mio. Euro reduziert haben. Sehr erfreulich sei allerdings, dass das bereinigte EBITDA trotzdem um 5,9 Prozent auf 4,7 Mio. Euro habe gesteigert werden können, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 6,7 auf 8,1 Prozent. Das zeige, dass die Weiterentwicklung der Gesellschaften Früchte trägt.

Das Management habe die Ziele für das Gesamtjahr - ein Umsatzanstieg um rund 12 Prozent auf 260 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,0 Prozent - bekräftigt. SMC-Research geht davon aus, dass das Margenziel in 2021 solide erreicht werden dürfte, die Analysten rechnen mit einer operativen Marge von 8,8 Prozent. Das Kursziel hat sich infolgedessen von 45,00 auf 46,00 Euro erhöht. Die Analysten halten die Gesellschaft damit weiterhin für deutlich unterbewertet, was auch in einem geschätzten KGV22 von lediglich rund 11 zum Ausdruck komme, und sie bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2021 um 13:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.04.2021 um 11:10 Uhr fertiggestellt und am 29.04.2021 um 12:15 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.