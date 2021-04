ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat GlaxoSmithKline (GSK) nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Der Jahresauftakt des Pharmakonzerns sei herausfordernd gewesen, aber im zweite Halbjahr werde eine Wende erwartet, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe daher der Investorentag im Juni, wenn das Management unter anderem die Strategie der neuen GSK vorstellt./ck/bek



ISIN: GB0009252882

