Aqualung, der weltweit führende Designer und Hersteller von Tauch- und Wassersportausrüstung, gab heute die Einführung seiner brandneuen Kollektion XSCAPE bekannt. Die XSCAPE-Linie verfügt über einen zu 100 Prozent neoprenfreien Taucheranzug und einen Rashguard aus nachhaltigen Materialien. Sie wurde für eine Vielzahl von Wasseraktivitäten entwickelt und spiegelt das Engagement von Aqualung für Innovation, Erforschung der Ozeane und Nachhaltigkeit wider.

Der 4/3mm XSCAPE-Taucheranzug besteht aus umweltfreundlichem Yulex-Naturkautschuk und Ultra-Stretch-Material und bietet erhöhten Komfort beim Tauchen in warmen Gewässern oder bei Aktivitäten auf dem Wasser bei kälteren Temperaturen. Er kann auch zum Tauchen, Schnorcheln, Freitauchen, Paddeln oder für eine Vielzahl anderer Wassersportarten verwendet werden. Der flexible und leichte Taucheranzug XSCAPE, erhältlich in einem rot-olivfarbenen Design für Männer und einem tropisch inspirierten Druck für Frauen, verbindet die Verbraucher mit der Natur und den natürlichen Materialien, aus denen die Kollektion besteht. Der Anzug verfügt außerdem über Powertex-Knieschützer, recyceltes, schnell trocknendes Fleece im Oberkörperbereich für zusätzliche Wärme und Komfort sowie eine wiederverwendbare Netztasche zur Aufbewahrung nach dem Gebrauch oder zum Sammeln von Müll am Strand oder im Wasser.

"Die Kollektion XSCAPE setzt Aqualungs Vermächtnis an Innovation und ihre unermüdliche Arbeit fort, das zukunftsorientierteste und umweltbewussteste Tauchunternehmen der Welt zu schaffen", sagte der globale Ozeanbotschafter von Aqualung, Philippe Cousteau Jr., der Enkel eines der ursprünglichen Gründer von Aqualung, Kapitän Jacques-Yves Cousteau. "Wir alle haben die Macht, die Welt mit unseren Entscheidungen zu verändern, und XSCAPE setzt den neuen Standard für Taucheranzüge und Rashguards, die stilvoll, funktional und nachhaltig sind."

Der langärmlige Rashguard der neuen Kollektion für Männer und Frauen sowie die passenden Leggings für Damen bieten maximalen Komfort und Atmungsaktivität und können auf dem und auch unter Wasser verwendet werden. Alle Rashguards und Leggings bieten UV-Schutz und bestehen aus Polyestergewebe aus recycelten Plastikflaschen. Die gesamte XSCAPE-Linie wird in einer kunststofffreien Verpackung mit Hängeetiketten aus recycelter Pappe geliefert.

"Unser Ziel war es, den ultimativen umweltfreundlichen Taucheranzug zu entwickeln, der für alle Wassersportarten verwendet werden kann", sagte Laurent Boury, Senior Vice President of Brands bei der Aqualung Group. "Aqualung ist bestrebt, möglichst umweltfreundliche Materialien und Verfahren zu verwenden, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, und wir haben Designentscheidungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Kollektion XSCAPE so nachhaltig wie möglich ist."

"Der Name der Kollektion, XSCAPE, soll das Gefühl der Freiheit und das Streben nach Staunen hervorrufen, das Erkundungen, Reisen und die Geschichte von Aqualung umgibt. Dies schließt die erste "Aqualunge" ein, die von Kapitän Jacques-Yves Cousteau und Ingenieur Emile Gagnan geschaffen wurde und die Unterwassererkundungen ermöglichte", fügte Boury hinzu.

Die Kollektion XSCAPE ist bei autorisierten Aqualung-Händlern erhältlich. Der Lagerbestand kann je nach Region variieren. Mehr erfahren Sie auf www.aqualung.com.

Über die Marke Aqualung

Aqualung, Teil der Aqualung-Gruppe, ist der weltweit führende Designer und Hersteller von Tauch- und Wassersportausrüstung. Aqualung ist jetzt in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich und hat Pionierarbeit bei der Entwicklung moderner Tauchausrüstung geleistet, als Kapitän Jacques-Yves Cousteau 1943 zusammen mit Ingenieur Emile Gagnan die erste "Aqualunge" entwickelte, die Unterwasserexploration ermöglicht. Aqualung ist bestrebt, nachhaltige, innovative, zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte anzubieten, die Abenteuersuchenden eine verantwortungsvolle Wasserexploration ermöglichen, und setzt weiterhin den Industriestandard für Wassersportgeräte in Bezug auf Technologie, Komfort, Sicherheit und Design. Weitere Informationen finden Sie auf www.aqualung.com.

