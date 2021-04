Die französische Bank Credit Agricole kauft 45 Prozent an der Shopping City Süd (SCS) vom bisherigen Eigentümer Unibail-Rodamco-Westfield. Der Der Netto-Angebotspreis für das gesamte Einkaufszentrum im Süden von Wien liegt bei 1,065 Milliarden Euro. Die SCS zählt mit rund 25 Millionen Besuchern pro Jahr zu den besucherstärksten Einkaufszentren in Europa, hat aber mit dem Outlet Parndorf in den vergangenen ...

