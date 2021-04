Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zum Vorwochenniveau von 170,83 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) geringfügig niedriger in die aktuelle Handelswoche, so die Börse Stuttgart.Am Montag und Dienstag habe die Handelsspanne lediglich 50 Basispunkte betragen - bevor er am Mittwochmittag bis auf ein Niveau von 170,04 Prozentpunkte abgesackt sei. Bis Donnerstagmorgen erhole sich der Euro-Bund-Future wieder auf 170,56 Prozentpunkte. ...

