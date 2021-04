Wien (www.fondscheck.de) - Guillaume Brisset wurde bei Clartan Associés zum Directeur Général befördert, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Position verantworte er in der Rolle des Chief Executive Officers (CEO) die operative Geschäftsleitung des Unternehmens mit Standorten in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. In seiner neuen Rolle werde er zudem die strategische Anlage- und Geschäftsausrichtung verantworten. Brisset übernehme das Amt plangemäß von Michel Legros, der Clartan weiterhin treu bleibe. Jean-Baptiste Chaumet bleibe Präsident, wie die Franzosen in ihrer Aussendung festhalten würden. ...

