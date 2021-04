DJ US-Wirtschaft wächst im 1. Quartal annualisiert um 6,4 Prozent

Von Josh Mitchell

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und befindet sich damit auf der von Ökonomen prognostizierten konsumgetriebenen Erholung von der Pandemie. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Rate von 6,5 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal war das US-BIP um 4,3 Prozent gewachsen.

Der robuste BIP-Zuwachs wurde durch eine Flut von Staatsgeldern an die Haushalte und steigende Impfungen angetrieben. Die Konsumausgaben stiegen sprunghaft an, wobei die Haushalte am meisten für größere Anschaffungen wie Autos und Möbel ausgaben.

Der Aufschwung beschleunigte sich im ersten Quartal, als mehr Menschen eine Covid-19-Impfung erhielten, die Bundesstaaten und Städte Geschäftsbeschränkungen aufhoben und Direktzahlungen auf den Bankkonten landeten. Das Verbrauchervertrauen stieg im April auf den höchsten Stand seit 14 Monaten.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 3,5 Prozent nach einem Plus von 1,5 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 4,1 Prozent nach 2,0 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens nur eine Rate von 2,5 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben.

April 29, 2021

