Gestern und heute waren es Apple, facebook, Deutsche Bank, Delivery Hero, Nokia und andere Unternehmen. Sie legten Quartalsgewinne 2021 in solcher Höhe vor, dass sie selbst die optimistischsten Schätzungen weit übertroffen haben. Kräftige Kurssteigerungen sind der Lohn: Die Aktie der Deutschen Bank kletterte beispielsweise 15 Prozent in zwei Tagen. Quartalsgewinne 2021 überraschen Analysten positiv Aber bei den Ergebnissen für das erste Quartal 2021 sind es beileibe nicht nur diese schlagzeilenträchtigen Aktiengesellschaften, die weitaus besser abgeschnitten haben als von den Analysten erwartet worden war. Gewinnüberraschungen gab es auf so breiter Linie wie lange nicht mehr, und sie fielen überwiegend kräftig aus. Das beste Beispiel liefert die Wall Street, wo beim S&P 500 bislang ein rekordhoher Prozentsatz der Unternehmen mehr verdient hat als es dem Durchschnitt der Analystenschätzungen entsprach. Laut den Daten von Refinitiv hatten bis zum 23. April rund ein Viertel der 500 Unternehmen Zahlen vorgelegt. Mehr als 85 Prozent lagen über den Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...