Wohin kann die Reise von Varta noch gehen? Der baden-württembergische Konzern, der als Kerngeschäft die Produktion und den Vertrieb von Batterien aufweist, hat momentan große Lust auf eine Trendwende am Aktienmarkt! Angetrieben werden könnte diese durch den Bau eines neuen Ausbildungszentrums am Hauptsitz in Ellwangen! Varta macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß.

Download-Tipp: Kann Varta diesen Trend nun fortsetzen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...