Herzliya, Israel (ots/PRNewswire) - Die neue Unternehmensvision des führenden IoT- und KI-Cloud-Dienstleisters steht bei Forschung und Entwicklung und kommerziellen Bemühungen ganz obenEssence Group (https://www.essence-grp.com/), der in Israel ansässige, auf Forschung und Entwicklung ausgerichtete Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Pflege und Wellness, hat heute seine neue Unternehmensstrategie bekannt gegeben. Darin verpflichtet er sich dazu, bei allen künftigen Unternehmensentwicklungen das "sichere Gefühl" der Kunden und Endnutzer der Technologie in den Vordergrund zu stellen.Während sich die Welt langsam von der COVID-19-Pandemie erholt, steht sie vor großen Herausforderungen. Dazu gehören Angst und Unsicherheit, gesellschaftliche Unruhen und eine alternde Bevölkerung. Diese Probleme werden durch die steigenden Kosten und den ungleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie die zunehmende Anzahl an Personen, die an chronischen und psychischen Gesundheitsproblemen leiden, zusätzlich verschärft. Das jahrzehntelange Engagement der Essence Group für Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden durch Innovation und kreatives Denken sowie die Entwicklung innovativer Produkte reicht nicht mehr aus. In Anbetracht dieser Tatsache hat das Unternehmen beschlossen, das "sichere Gefühl" zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und sicherzustellen, dass sich die Nutzer bzw. Empfänger der Technologie nicht nur geschützt, gesund und sicher fühlen, sondern auch sicher sein können, dass alle Angebote des Unternehmens auf eine verbesserte Lebensqualität mit einem entsprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis ausgelegt sind."Ich habe mich schon immer dafür begeistert, die Kraft der Technologie zu nutzen, um eine bessere Lebensqualität für die Menschen zu erreichen. Mit dieser neuen Strategie wollen wir diese Kraft noch besser nutzen, damit die Nutzer ein besseres Gefühl haben und unsere strategischen Partner gleichzeitig davon profitieren", erklärte Dr. Haim Amir, CEO und Gründer der Essence Group. "Die Zeit ist reif für diese neue Ausrichtung, und ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team darauf hinzuarbeiten."Im Rahmen der neuen Strategie, die unter dem Motto "Peace of Mind through Innovation" ("Ein sicheres Gefühl dank Innovation") steht, gründet die Essence Group derzeit neue Geschäftsbereiche, die über die bestehenden Sicherheits- und Pflegeprodukte hinausgehen und auch Gesundheits- und Wellnessangebote umfassen."Wir entwickeln integrierte, erschwingliche und zugängliche Technologien und Dienste, die den Menschen helfen, ein besseres, sichereres, glücklicheres und längeres Leben zu führen", so Hagai Enoch, COO der Essence Group. "Um diese Strategie umzusetzen, haben wir noch einmal umfangreich in Forschung und Entwicklung investiert, um neue cloudbasierte KI- und maschinelle Lerndienste, mehrdimensionale Produktsparten und innovative Deep Technology mit einzubeziehen. Diese Investitionen vereinen zum ersten Mal die Bereiche Sicherheit, Pflege und Wellness in einer einheitlichen, vernetzten und sicheren Umgebung. Eine, die im Laufe der Zeit erweitert, vergrößert und angepasst werden kann, um ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.""Die COVID-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Lebensqualität mit den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen von Gesundheit und Sicherheit zu verknüpfen", erklärte Sharon Klainer Weizenbluth, Chief Strategy Officer der Essence Group. "Unsere hochmoderne Technologie ermöglicht es uns, diesen körperlichen und emotionalen Bedürfnissen mit Komplettlösungen zu entsprechen, die eine bessere Lebensqualität ermöglichen und letztendlich für ein sicheres Gefühl sorgen."In den kommenden Monaten wird die Essence Group eine umfangreiche Palette an neuen Produkten und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die in direktem Zusammenhang mit Dr. Amirs Vision stehen und alle Teil des Konzepts des "Peace of Mind", des sicheren Gefühls, sind.Informationen zur Essence GroupDie Essence Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das innovative, Cloud-basierte End-to-End-Sicherheits- und Gesundheitslösungen entwickelt und einsetzt, die von unterstützenden Dienstleistungen ergänzt werden und den Anwendern Sicherheit bieten. Seit über einem Vierteljahrhundert stellt Essence Konventionen in Frage, indem es Pflege und Sicherheit sowohl zugänglich als auch erschwinglich macht. Mit seinen weltweit über 70 Millionen vernetzten Geräten, hilft Essence den Menschen, ein sichereres und unabhängigeres Leben zu führen.Für weitere Informationen: https://www.essence-grp.com/