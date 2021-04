RELIANCE INDUSTRIES

Es geht von Telefondienstleistungen über Retail bis hin zu Energie/Raffinerien. Zuletzt ist man relativ groß in das Segment Wasserstoff eingestiegen. Umsatz im Geschäftsjahr 20/21 nach drei Quartalen - 27 %, EBIT - 24 %. Dennoch werden Basiseffekte die Kennzahlen in den nächsten Quartalen trotz der Eskalation der Pandemie relativ etwas besser aussehen lassen. Gemäß Analystenschätzungen sollte sich bis 2023 der Gewinn rd. verdoppeln.



