Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA87320L1031 TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. 29.04.2021 CA87320M1014 TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. 30.04.2021 Tausch 1:1 7827

CA89557L3011 Tri Origin Exploration Ltd. 29.04.2021 CA65170N1069 Tri Origin Exploration Ltd. 30.04.2021 Tausch 1:1 7881

CA29272D1015 Enerdynamic Hybrid Technologies Corp. 29.04.2021 CA29272D2005 Enerdynamic Hybrid Technologies Corp. 30.04.2021 Tausch 20:1 7814

CA37640A3038 Glacier Lake Resources Inc. 29.04.2021 CA37640A4028 Glacier Lake Resources Inc. 30.04.2021 Tausch 2,5:1 7827

TAAT GLOBAL ALTERNATIVES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de