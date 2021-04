Im langjährigen Streit über Fremdwährungskredite in Polen sind nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) nun die nationalen Gerichte am Zug. Diese sollten entscheiden, ob ein Fremdwährungs-Kreditvertrag, der eine unfaire Klausel enthält, annulliert werden soll oder nicht, teilte der EuGH am Donnerstag mit. Im Mai will sich das Oberste Gericht in Polen mit dem Streit befassen.Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...