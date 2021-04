Die Experten sind sich einig: Kryptowährungen wie der Bitcoin sind längst im Mainstream angekommen. Elektrisiert durch die Ankündigung des US-Bezahldienstes Paypal, Zahlungen mit Kryptowährungen zu ermöglichen, haben sich die Kurse in den letzten Monaten verzigfacht … und neue Investoren angezogen. Mittlerweile investieren Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds und Family Offices in Bitcoin und Co - nicht als Zahlungsmittel, sondern als alternative Anlage zu hoch bewerteten Aktien oder Immobilien.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...