Der US-Autobauer Tesla hat am Montagabend seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Obwohl es dabei die erwarteten Unternehmensziele erreicht hat, blieb ein Wow-Effekt aus. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck und hat während der Rücksetzer der letzten Tage Verkaufssignale generiert. So steht es nun um das Papier.Seitdem die Tesla-Aktie ein Tief am 5. März bei 539,49 Dollar markiert hatte, kämpft sie sich übergeordnet wieder nach oben - jedoch nur sehr langsam. Erst vor zwei Wochen hatte sich die Erholungsbewegung ...

