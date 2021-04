DJ Wirecard-Insolvenzverwalter findet Käufer für Vietnam-Tochter

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Verwertung der insolventen Wirecard ist Insolvenzverwalter Michael Jaffe ein weiterer Abschluss gelungen. Nach einem internationalen Bieterverfahren verkauft eine Tochter der Wirecard Sales International Holding GmbH ihre Anteile an der Wirecard (Vietnam) Company Limited an das südkoreanische Kreditkartenunternehmen BC Card Co Ltd, heißt es in der Mitteilung.

"Trotz der herausfordernden Bedingungen des internationalen Verwertungsprozesses gerade in Zeiten der weltweiten Pandemie ist es damit gelungen, eine weitere Wirecard-Tochtergesellschaft in Asien zu erhalten und im besten Interesse der Gläubiger zu verkaufen", so Insolvenzverwalter Michael Jaffe laut Mitteilung.

Die Wirecard (Vietnam) Company Limited besitze eine marktführende Position im Bereich Zahlungsabwicklungslösung in Vietnam und stelle Kunden eine Komplettlösung von der Back-end-Software bis hin zur Hardware vor Ort bereit.

April 29, 2021

