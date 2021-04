Tagesausblick für 30.04.: DAX schwächelt. Banken erneut fester!

Richard Pfadenhauer,

Die Luft wird dünn. Selbst starke Ergebnisse und Prognoseerhöhungen stimulieren nur vereinzelt. Investoren hatten heute vielmehr den Anleihemarkt im Blick und dort zogen die Renditen mehrheitlich an und bremsten die Kauflaune. So gab der DAX im Tagesverlauf knapp ein Prozent auf 15.150 Punkte und der EuroStoxx50 fast ein halbes Prozent auf 4.000 Punkte nach

Am Anleihemarkt zogen die Renditen heute deutlich an. Fed-Chef Jerome Powell versicherte gestern, dass die Zinsen bis auf weiteres niedrig bleiben würden. Den Investoren reichte diese Aussage nicht. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,19 Prozent und vergleichbare US-Papiere auf 1,66 Prozent. Die Notierungen der Edelmetalle zeigten teils kräftige Ausschläge und schlossen mehrheitlich mit leichten Verlusten. Ein anderes Bild zeigte sich bei Öl. Hier waren die Bullen wieder am Ruder und trieben die Notierung für ein Barrel Brent Trude Oil 1,5 Prozent nach oben.

Unternehmen im Fokus

BASF hob zwar nach soliden Zahlen den Ausblick für 2021 an. Investoren hatten dennoch mehr erwartet und reagierten mit leichten Kursabschlägen. Die Aktie der Deutschen Bank profitierte auch heute noch von den gestern veröffentlichten guten Geschäftszahlen und erreichte mit EUR 11,60 den höchsten Stand seit Juli 2018. Die Deutsche Lufthansa verbuchte erneut hohe Verluste und sackte ab. Henkel-Chef Carsten Knobel plant bis 2025 alle Verpackungen recyclebar zu machen. Die Aktie legte gegen den allgemeinen Trend leicht zu. Klöckner meldete einen starken Auftakt ins Jahr 2021 und beflügelte damit nicht nur die eigene Aktie, sondern auch die Anteilsscheine von Salzgitter und ThyssenKrupp. Trotz zahlreicher positiver Analystenkommentare musste die Aktie von Delivery Hero heute ordentlich Federn lassen und büßte einen Großteil der gestrigen Gewinne wieder ein. VW präsentierte heute die "Way to Zero"-Strategie bis 2050. Neuigkeiten gab es allerdings kaum. So legt die Aktie heute auch den Rückwärtsgang ein. Sorgen um die Knappheit im Halbleitersektor drückte auch die Aktien von BMW und Daimler.

Facebook konnte mit guten Zahlen aufwarten und startet mit einem kräftigen Plus in den Handel. Moderna plant 2022 rund drei Milliarden Dosen zu produzieren. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem AstraZeneca, BNP Paribas, MTU Aero Engines und Wacker Chemie (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem Abbvie und ExxonMobil mit Quartalszahlen. GEA Group laden jeweils zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, April

Europa - Arbeitsmarkt, März

Europa - BIP Euro-Zone Q1, vorläufige erste Schätzung

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, April

Frankreich - BIP, Q1, erste Schätzung

Frankreich - Konsumausgaben, März

Frankreich - Verbraucherpreise, April

Deutschland - BIP Q1,

USA - Persönliche Einkommen und Konsum, März

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, April

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.325/15.400/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte

Der DAX schwächlte heute und sank zeitweise unter die Unterstützungsmarke von 15.130 Punkten. Bis Handelsschluss konnte der Index zwar noch ein paar Punkte gutmachen. Die Gefahr eines erneuten Rücksetzers ist längst nicht gebannt. Bullen werden frühestens oberhalb von 15.200 Punkten wieder Chancen sehen. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2021- 29.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2014- 29.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

