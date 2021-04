Aktien aus der Automobilbranche haben am Donnerstag kräftig verloren und den DAX unter Druck gesetzt. Volkswagen büßte 3,5 Prozent ein und BMW sowie Daimler schlossen jeweils rund 2,4 Prozent tiefer. Der Grund für die Schwäche: Sorgen aufgrund der anhaltende Halbleiterknappheit.Dass die schon länger am Markt schwelenden Sorgen am Donnerstag wieder zu Tage traten, lag insbesondere an den Quartalszahlen von Ford. Denn der US-Automobilhersteller hat einen wirklich düsteren Ausblick auf das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...