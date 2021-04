Zunächst einmal 25 Mio. EUR hat Debütant Zeitfracht Logistik platzieren können, Zinssatz 5,0%. Die Neuemission startet am 5. Mai in den Börsenhandel. Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat heute erfolgreich ihre erste Anleihe (Zeitfracht-Anleihe 2021/26; DE000 A3H3JC 5) mit einem Volumen von 25 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert. Der Emittent ist mit ihren Tochtergesellschaften nach eigenen Angaben ...

