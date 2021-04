(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.04.2021 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Biontech zogen an, während es für Evotec und Qiagen abrutschten. An der Wall Street rutschen Arrowhead und Puma Biotech ab. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 15.154 Punkten, wobei es für Münchner Rück, Continental und RWE abwärts ging. Deutsche Bank, ...

