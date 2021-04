London (ots/PRNewswire) - Tableau, die weltweit führende Analytics-Plattform, gab heute bekannt, dass Mark Nelson, Präsident und CEO von Tableau, seien europäischen Einstand auf der Tableau Live Europe geben wird, die am 6. Mai 2021 virtuell stattfindet. Nelson hat die Leitung von Tableau im März übernommen und wird die Veranstaltung eröffnen. Internationale Themen und Möglichkeiten, wie Unternehmen am besten von Daten profitieren können, stehen auf der Agenda.Tableau Live Europe ist ein kostenloses, virtuelles Event. Neben einer international ausgerichteten Keynote und Q&A-Session mit Mark Nelson, umfasst das Event Ausführungen von Dan Pell, dem GM für Tableau EMEA, sowie Erfahrungsberichte von mehr als 15 europäischen Unternehmen, darunter: Bentley, Axa Bank, Schneider Electric, Jaguar Land Rover, Barclays Payments, Bol.com, BMW, Vueling Airlines und Whirlpool.Breakout-Sessions, Diskussionsrunden und Roundtables zu folgenden Themen werden geboten: "Wie Daten eine Transformation der Lieferkette in der Fertigung bewirken", "Schlüssel zum Erfolg mit Self-Service bei Finanzdienstleistern", "Ein Ja zu einer Kultur der Daten zur Stärkung des Einzelhandels", "Unternehmensweite datengesteuerte Entscheidungsfindung in Telekommunikationsunternehmen" und "Karriereschub als Verfechter von Datenkompetenz und Analytik in Ihrer Organisation".Gäste können ihre eigene Agenda erstellen, indem sie nach Land, Sprache und Interessengebieten filtern. Alle Sitzungen werden live übertragen und sind anschließend auf Abruf innerhalb von 24 Stunden nach dem Event verfügbar.Registrieren Sie sich für die virtuelle Teilnahme an Tableau Live hier.Informationen zu Tableau, ein Salesforce-UnternehmenTableau hilft Menschen, Daten zu erkennen und zu verstehen. Die Self-Service-Analyseplattform von Tableau ermöglicht es Personen aller Kompetenzniveaus, mit Daten zu arbeiten. Zehntausende Kunden auf der ganzen Welt, von Einzelpersonen und Non-Profit-Organisationen über Regierungsbehörden bis hin zu Fortune 500-Unternehmen nutzen die fortschrittlichen Analysefunktionen von Tableau, um wirkungsvolle, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tableau.com.Informationen zu SalesforceSalesforce ist weltweit führend im Customer Relationship Management (CRM), das Unternehmen im digitalen Zeitalter näher an ihre Kunden bringt. Salesforce wurde 1999 gegründet und ermöglicht es Unternehmen jeder Größe und Branche, die Vorteile leistungsstarker Technologien wie Cloud, Mobile, Social, Internet of Things, künstliche Intelligenz, Voice und Blockchain zu nutzen, um eine ganzheitliche Sicht auf ihre Kunden zu erhalten. Weitere Informationen zu Salesforce (NYSE: CRM) finden Sie auf: www.salesforce.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpgPressekontakt:pr@tableau.comOriginal-Content von: Tableau Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114066/4903027