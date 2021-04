Auf dem Frankfurter Börsenparkett stehen Aktien aus dem Bereich IT-Sicherheit bei den Händlern zumeist außerordentlich hoch im Kurs, da die Branche gute Wachstumsaussichten bei Gewinn und Umsatz verspricht. Der Anteilschein der cyan AG (DE000A2E4SV8) macht aber eindrucksvoll deutlich, dass es immer negative Ausnahmen gibt, welche eine Regel bestätigen. Kam das Papier im März 2018 zu 23,00 Euro an den Markt und stieg Anfang 2019 in der Spitze auf zeitweise über 35,00 Euro, so dürften Aktionäre seitdem kaum Freude an ihrem Investment haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...