Volkswagen Vz. (VOW3) - VW drückt beim Thema Elektromobilität das Gaspedal durch! >>> Pullback-Setup <<<

Pullback Trading-Strategie

Symbol: VOW3 ISIN: DE0007664039









Rückblick: Volkswagen ist der größte Automobilhersteller in Europa und einer der führenden weltweit. Es gehören die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN zum Portfolio. Nach einer Seitwärtsphase zog die Aktie stark an. An der 250 EUR Marke scheiterte das VW-Papier dann aber.

Meinung: Der Wolfsburger Autokonzern drückt beim Thema Elektromobilität aufs Gaspedal. VW wächst im Elektro-Bereich mittlerweile schneller als Tesla und befindet sich damit absolut auf Überholspur. Die Aktie macht gerade einen Pullback zum EMA-50. Wenn das VW-Papier jetzt wieder Stärke zeigt und nach oben dreht, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Die Aktie könnte erneut versuchen, die 250 EUR Marke zu überwinden. Geht die Reise nach Süden allerdings weiter, wäre das Setup negiert.

Chart vom 29.04.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 216.70 EUR











Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis wir Kurse über der Kerze von gestern sehen. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Die Position könnte nach dem Einstieg unter dem EMA-50 abgesichert werden.

Meine Meinung zur Volkswagen Vz. ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VOW3





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]