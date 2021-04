Die Unternehmen werden künftig bei Produkten, Technologien und Markteinführungsaktivitäten zusammenarbeiten

SAN ANTONIO, April 29, 2021getätigt hat, den führenden Anbieter von SaaS Managed Kubernetes für verteilte Clouds. Zeitgleich hat Rackspace seine neue Rackspace Managed Platform for Kuberneteseingeführt. Auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Multicloud-Vision werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten und ihre Produkte, Technologien und Markteinführungsaktivitäten eng aufeinander abstimmen.



"Die Investition von Rackspace Technology erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, da sich abzeichnet, dass Multicloud-Umgebungen und verteilte Clouds die Zukunft der Branche bestimmen werden", so Sirish Raghuram, CEO von Platform9. "Wir freuen uns darauf, die Cloud Journeys unserer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Rackspace Technology-Team zu beschleunigen. SaaS Managed Kubernetes von Platform9 in Verbindung mit dem umfangreichen Angebot des Teams von Rackspace Technology im Bereich Managed Operations und ihrer Fanatical Experience ist eine bahnbrechende Neuerung für die Verwaltung verteilter Kubernetes."

Unternehmen setzen heute verstärkt auf Container und Kubernetes, um Liefermetriken zu verbessern, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und Markteinführungszeiten zu verkürzen. Dabei müssen Unternehmen während ihres Übergangs zu einem modernen Anwendungs-Framework oft ein Gleichgewicht finden zwischen der optimierten Bereitstellung kritischer Anwendungen und Infrastrukturen auf der einen und wichtigen Ergebnissen für ihre Kunden und Aktionäre auf der anderen Seite.

"Bei Rackspace Technology und Platform9 sehen wir, dass die Belastung durch Transformation und Wachstum Unternehmen oft daran hindert, ihre cloudnative Strategie vollständig umzusetzen. Oft fehlen technische und kulturelle Komponenten, die für den Erfolg erforderlich sind - das hat uns dazu inspiriert, unser erstes kollaboratives Angebot zu entwickeln, die Rackspace Managed Platform for Kubernetes", so Taylor Bird, VP of Technology Strategy, Rackspace Technology.

Basierend auf der Lösung Platform9 Managed Kuberneteseine Lösung für diese gängigen Kundenherausforderungen. Dazu bietet sie:

Eine zentrale Schnittstelle für die Bereitstellung und Verwaltung von Clustern in öffentlichen und privaten Clouds

Den Vorteil einer betreuten Plattform, die häufig angeforderte Infrastrukturservices für containerbasierte Anwendungen bereitstellt

Ein spezialisiertes Support-Team aus zertifizierten Kubernetes-Administratoren, die in Kubernetes, Platform9 und Multicloud versiert sind



Bird ergänzt: "Da sich der Wechsel zu cloudnativen Plattformen zum neuen Mainstream entwickelt, steigt die Nachfrage nach Container-Services, die das Entwicklererlebnis verbessern und den Betrieb vereinfachen. Unsere MPK-Lösung wurde für Kunden aller Größen entwickelt, die bei der containerbasierten Anwendungsbereitstellung in einer Multicloud-Welt mit einer zunehmend unübersichtlichen Situation zu kämpfen haben."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Platform9

Platform9ist der führende Anbieter von SaaS Managed Kubernetes für verteilte Clouds. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Freiheitsgrade im Cloud-Computing zu erhöhen und stellt dazu cloudnative Technologien als benutzerfreundliche SaaS-Lösungen bereit. Diese lassen sich einfach verwalten und skalieren und unterstützen gleichzeitig umfangreiche Cloud-Funktionen, die auf jeder Infrastruktur ausgeführt werden können. Das SaaS-Managementmodell des Unternehmens eliminiert erwiesenermaßen Komplexität und Kosten bei der Verwaltung. Dazu bietet es automatisierte Cluster-Upgrades, Sicherheitspatches sowie eine vollständig verwaltete Überwachung und Fehlerbehebung mit garantierten SLAs über mehrere Points of Presence, Edge Sites und Rechenzentren hinweg. Platform9 hat seinen Hauptsitz in Mountain View, CA (USA), und seine Kunden umfassen Unternehmen wie Kingfisher Retail, Cloudera, RedFin, Snapfish, Juniper Networks und Mavenir. Weitere Informationen finden Sie unter Platform9.com und im Blog von Platform9. Folgen Sie Platform9 auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

