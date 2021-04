Der Technologiekonzern Apple will seinen Beitrag zur Energiewende leisten und in neun Jahren Produkte wie das iPhone komplett klimaneutral produzieren.? Ein 200 Millionen US-Dollar schwerer Fund wurde ins Leben gerufen ? Der Konzern will künftig keinen CO2-Fußabdruck hinterlassen? Apple will nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzenRestore FundApple hat angekündigt bis 2030 Produkte wie das iPhone, iPad und Co. komplett klimaneutral zu produzieren. ...

