DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. April

=== *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj 4. Quartal: -1,4% gg Vq/-4,9% gg Vj *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+19,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/ -0,1% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -0,5% gg Vq/-4,1% gg Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/-8,9% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 09:15 DE/Synlab AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:15 DE/468 Spac I SE, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (als Privatplazierung) *** 10:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vq 4. Quartal: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -3,2% gg Vj 4. Quartal: -3,7% gg Vj *** 10:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -0,6% gg Vq/-1,2% gg Vj 4. Quartal: -1,9% gg Vq/-6,6% gg Vj 10:00 DE/Gea Group AG, Online-HV 10:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Online-HV 11:00 DE/Atoss Software AG, Online-HV *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vq/-1,9% gg Vj 4. Quartal: -0,7% gg Vq/-4,9% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,3% 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Online-HV *** 13:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq 4. Quartal: +0,7% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +20,0% gg Vm zuvor: -7,1% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 65,0 zuvor: 66,3 15:45 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Montgomery Area Chamber of Commerce *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 87,3 1. Umfrage: 86,5 zuvor: 84,9 - DE/Gerry Weber International AG, Jahresergebnis, Halle/Westfalen *** - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q, Zamudio *** - FR/Safran SA, Ergebnis 1Q, Paris - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch), Norwegen (Moody's), Polen (Moody's), Slowakei (Fitch), Tschechien (S&P) - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) - Börsenfeiertag in Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

