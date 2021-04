DJ Cimic verdient weniger im 1. Quartal

SYDNEY (Dow Jones)--Der australische Bau- und Bergbaudienstleister Cimic hat im ersten Quartal weniger verdient, seinen Auftragsbestand aber erhöht. Cimic meldete einen Nettogewinn von 100,2 Millionen australischen Dollar (umgerechnet 64 Millionen Euro) für die drei Monate bis März, was einem Rückgang von 6,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Der Umsatz der Hochtief-Tochter sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent. Die Abschreibungen stiegen, was einen Anstieg der Tunnelbauaktivitäten bei Großprojekten widerspiegelt.

Dennoch konnte das Unternehmen seine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 8,5 Prozent im Vorjahr auf 10 Prozent steigern, was auf die Bemühungen um Kostensenkungen zurückzuführen ist. Cimic meldete einen Auftragsbestand von insgesamt 30,2 Milliarden Dollar, 1,2 Milliarden mehr als im Vorjahr, gut verteilt über die Sektoren Bau, Dienstleistungen und Bergbau.

Cimic glaubt, dass die Aussichten für die Märkte durch die Konjunkturmaßnahmen der Regierung gestützt werden, die die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie unterstützen sollen, was eine starke Pipeline an Aufträgen in öffentlich-privaten Partnerschaften schaffen sollte. Cimic bestätigte die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr von 400 bis 430 Millionen Dollar.

