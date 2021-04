The following instruments on XETRA do have their first trading 30.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.04.2021Aktien1 US30320C1036 FTC Solar Inc.2 KYG9897K1058 ZTO Express (Cayman) Inc.3 US74365N1037 Protagenic Therapeutics Inc.4 GB00BL6C2002 Wickes Group PLC5 GB00BNDRLN84 PensionBee Group PLC6 CA10566L1085 Braveheart Resources Inc.7 SE0015660840 Nowonomics AB8 US69526K1051 Pactiv Evergreen Inc.9 JP3130830007 Erex Co. Ltd.10 JP3104960004 IBJ Inc.11 JP3705600009 Japan Aviation Electronics Industry Ltd.12 JP3262900008 Kintetsu World Express Inc.13 US70336F2039 Patriot Bank N.A.14 CA89712R1029 Troubadour Resources Inc.15 JP3835500004 Vector Inc. [6058]16 LU2333563281 468 SPAC I SE17 DE000A2TSL71 Synlab AG18 CA87320M1014 TAAT Global Alternatives Inc.19 CA65170N1069 NewOrigin Gold Corp.20 CA29272D2005 Enerdynamic Hybrid Technologies Corp.21 CA37640A4028 Glacier Lake Resources Inc.Anleihen1 US02364WBH79 América Móvil S.A.B. de C.V.2 XS2280441721 Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]3 XS2332559637 Bank of China Ltd.[Macau Branch]4 USP3143NBE33 Corporación Nacional del Cobre de Chile5 USP3143NBB93 Corporación Nacional del Cobre de Chile6 USP3143NBF08 Corporación Nacional del Cobre de Chile7 XS2338563716 CPUK Finance Ltd.8 XS1938532857 FAB Sukuk Co. Ltd.9 USP4909LAA81 GNL Quintero S.A.10 CA135087M276 Canada, Government of...11 DE000BLB9N94 Bayerische Landesbank12 DE000A3H3JC5 Zeitfracht Logistik Holding GmbH13 DE000A14J0M9 NATIXIS Pfandbriefbank AG14 US963320AY28 Whirlpool Corp.15 XS2207510582 Globe Telecom Inc.16 USC67111AK77 Nova Chemicals Corp.17 XS2338991941 Quebec, Provinz18 XS2339398971 The Coca-Cola Co.19 CH1112011536 The Goldman Sachs Group Inc.20 XS2330162764 Kreditanstalt für Wiederaufbau21 DE000HLB2144 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB2136 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 XS2339399359 The Coca-Cola Co.24 XS2338955805 Toyota Motor Credit Corp.25 US91282CBY66 United States of America