NeXR Technologies SE veröffentlicht Geschäftszahlen 2020 - Reduzierung des Verlusts - Neue Produkte ebnen den Weg zu künftigem Wachstum



30.04.2021 / 07:30

NeXR Technologies SE veröffentlicht Geschäftszahlen 2020 - Reduzierung des Verlusts - Neue Produkte ebnen den Weg zu künftigem Wachstum

Berlin, 30. April 2021

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat heute ihren Finanzbericht für das Jahr 2020 vorgelegt. Dem durch die Corona-Pandemie beeinflussten und herausfordernden Umfeld konnte sich das Unternehmen nicht gänzlich entziehen. Daher reduzierten sich die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum aufgrund ausgebliebener Dienstleistungsaufträge auf EUR 0,3 Mio. nach EUR 1,2 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR -8,8 Mio gegenüber EUR -9,4 Mio. im Jahr 2020. Der Verlust je Aktie konnte um mehr als die Hälfte auf EUR -2,84 von EUR -5,70 reduziert werden.

NeXR Technologies passte seine Organisationsstruktur und sein Geschäftsmodell schnell an die veränderten Bedingungen an. Nach coronabedingten Verzögerungen der Markteintritte der entwickelten Produkte im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine leichte Belebung. Diese stützte sich vor allem auf die steigende Nachfrage nach digitalen Alternativen für konventionelle Präsenzveranstaltungen. NeXR Technologies konzentrierte sich daher auf den Aufbau zweier Multiuser- und Multipurpose-Plattformen. Hieraus enstanden mit NeXR Fashion, NeXR Fitness, NeXR Show und NeXR Seminar gleich vier neue Produkte, die NeXR neben den bereits etablierten Produkten NeXR Avatar und NeXR Experience seinen Kunden im B2B Bereich anbieten kann.

Diese bilden die Basis, um der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen zu begegnen. So können beispielsweise mit NeXR Seminar Präsenzveranstaltungen in eine Virtual-Reality-Umgebung übertragen werden. Das reduziert Reisekosten für Veranstalter sowie teilnehmende Unternehmen und schont zugleich die Umwelt. Mit NeXR Fashion können Kund*innen mit ihrem persönlichen Avatar und über eine App passgenau nach Kleidungsstücken suchen und diese am eigenen Avatar anprobieren. NeXR Show bietet der Eventbranche, Künstler*innen und Fans via Greenscreen- und Motion Capture-Technologie eine Bühne für virtuelle Live-Konzerte. So können dank NeXR-Technologie auch in Zeiten des Abstands essenzielle Tätigkeiten aufrechterhalten werden.

2020 war das Jahr, in dem NeXR Technologies auf der Basis der bestehenden Technologie Lösungen für einen sich rasant wandelnden und dynamisch wachsenden Medienmarkt entwickelte. 2021 ist das Jahr des Markteintritts. Das Unternehmen hat hierfür u. a. mit der Modekette H&M, der RSG Group mit den Ketten McFit, John Reed und GOLD'S GYM sowie dem Finanzdienstleister Montega bereits starke Kooperationspartner an Bord, die die NeXR-Technologie passgenau und abgestimmt auf ihre Bedürfnisse in 2021 einsetzen werden.

Daher erwartet das Management der NeXR Technologies in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pandemie und den zugehörigen Eindämmungsmaßnahmen Umsatzerlöse zwischen EUR 1,5 Mio. und EUR 3,0 Mio. sowie bedingt durch Markteinführungskosten einen Jahresfehlbetrag zwischen EUR 12,5 Mio. und EUR 13,5 Mio.

"Das Jahr 2020 haben wir zur intensiven Vorbereitung und Fortentwicklung unserer Produktpalette genutzt. Mit der angepassten Organisationsstruktur und Produktstrategie haben wir die Basis geschaffen, um im Geschäftsjahr 2021 unsere Technologien breit in den Markt einzuführen. Erste Live-Projekte mit unseren Kooperationspartnern und durchweg positives Feedback unterstreichen das Potenzial unserer Technologien. Die Corona-Pandemie beschleunigt den digitalen Wandel radikal. Hierfür sind wir mit unserem Produktportfolio bestens aufgestellt, erfüllen die hohen Anforderungen des Marktes und bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE.

Der Geschäftsbericht 2020 der NeXR Technologies SE steht unter https://www.nexr-technologies.com/de/publikationen/ im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung.



NeXR Technologies SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter Markt

Über NeXR Technologies

Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein börsennotiertes Technologie-Unternehmen mit Fokus auf Virtual-Reality-Anwendungen. Den Kern bilden personalisierte, digitale Avatare, die Anwender*innen dabei unterstützen, Verrichtungen des alltäglichen Lebens effizienter zu erledigen. Hierzu gehören die Visualisierung von Trainingserfolgen am eigenen Avatar (NeXR Fitness), das virtuelle Anprobieren von Kleidungsstücken (NeXR Fashion) oder die Teilnahme an sowie Gestaltung von virtuellen Live-Veranstaltungen (NeXR Show) und Remote-Präsentationen (NeXR Seminar). NeXR Technologies verfügt über Kernkompetenzen in den Bereichen 3D-Scannerentwicklung, Motion Capture, Virtual Reality, Virtual Production sowie über eine tiefe Expertise in den Bereichen Gaming und datenbasierten Geschäftsmodellen. Auf Basis zweier selbstentwickelter Multiuser- und Multipurpose Plattformen bietet NeXR Technologies Produkte und Lösungen für zahlreiche Anwenderbranchen. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

NeXR Technologies SE

Lydia Herrmann

Investor Relations

Charlottenstraße 4

10969 Berlin

Deutschland

l.herrmann@nexr-technologies.com

www.nexr-technologies.com

Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3

Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1