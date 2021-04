DGAP-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2021 - Entwicklung deutlich belastet durch die COVID-19-Pandemie - Umsatz beträgt € 60,9 Mio., EBIT liegt bei € -0,6 Mio. - Auftragsbestand in Höhe von € 277 Mio. - Umsatz und EBIT 2021 abhängig von Entwicklung der Pandemie Hamburg, 30. April 2021 - Bei der Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) stand das 1. Quartal 2021 weiterhin im Zeichen der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkung auf das Geschäft. Dies wird deutlich im Vergleich zu den Ergebnissen des Vergleichsquartals 2020, das von der Pandemie noch nicht betroffen war. Die Umsatzerlöse sanken um € 9,3 Mio. auf € 60,9 Mio. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen) fiel um € 1,4 Mio. von € 0,8 Mio. auf

€ -0,6 Mio. Das Konzernergebnis verringerte sich auf € -1,1 Mio., nach € 0,3 Mio. im Vorjahr. In Anbetracht der Erschwernisse in der Projektabwicklung unter COVID-19-Bedingungen bei dem bereits aus den Vorjahren bekannten schwachen Jahresbeginn liegt das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit € 6,5 Mio. (Vorjahr: € 5,4 Mio.) hingegen erfreulich. Bei der Betrachtung nach Geschäftsbereichen zeigt sich, dass es, bedingt durch die COVID-19-Pandemie, in den meisten Bereichen zu Umsatzrückgängen gekommen ist. Im Geschäftsfeld Schiff sanken die Umsatzerlöse um € 6,1 Mio. auf

€ 16,0 Mio. und im Bereich Öl & Gas reduzierten sich die Umsatzerlöse um € 4,7 Mio. auf € 15,3 Mio. Der Geschäftsbericht Renewables ist von der Pandemie weiterhin kaum betroffen und konnte die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um € 5,1 Mio. auf € 17,3 Mio. steigern. Im Hochbau- und Infrastrukturgeschäft (bisher: Industrie/Infrastruktur) verringerten sich die Umsatzerlöse durch Projektunterbrechungen und -verschiebungen aufgrund der zahlreichen Einschränkungen um € 5,0 Mio. auf € 15,9 Mio. Im Segment Energy konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht um € 1,0 Mio. auf € 29,6 Mio. gesteigert werden. Im Segment Marine & Construction sanken die Umsatzerlöse um € 10,0 Mio. auf € 31,6 Mio. Das Vorjahresquartal wurde dabei noch nicht durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet. Die Prognose für das Jahr 2021 hängt entscheidend vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Vorstand und Aufsichtsrat von Muehlhan erwarten für das Jahr 2021 Umsatzerlöse und ein Ergebnis ähnlich wie im Jahr 2020, sollte es keine signifikanten Verbesserungen der Pandemielage geben. Die Umsatzerlöse und das Ergebnis des Jahres 2019 werden nicht mehr erreicht werden können, da bereits knapp vier Monate unter Lockdownbedingungen verstrichen sind und eine zeitnahe Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen nicht absehbar ist. Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten: in TEUR 1. Quartal 2021 1. Quartal 2020 Ergebnis Umsatzerlöse 60.903 70.213 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) 1.985 3.494 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -617 833 Ergebnis vor Steuern (EBT) -987 478 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes Konzernergebnis -984 399 Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen in EUR -0,05 0,01 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 6.493 5.354 Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 713 802 Bilanz 31.03.2021 30.12.2020 Bilanzsumme 161.333 161.596 Anlagevermögen1 62.291 63.490 Eigenkapital 69.249 69.164 Eigenkapitalquote in % 42,9 42,8 Mitarbeiter 1. Quartal 2021 1. Quartal 2020 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.754 2.976 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-166; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Zusatzmaterial zur Meldung:



