Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) und die Linde GmbH, Tochter der Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) wollen im Bayerischen Burghausen eine 20 MW Elektrolyseanlage errichten mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen H2. Das ist Zukunft, aber auch die Gegenwart sieht bei wacker Chemie "nicht shclecht aus". Sie sieht sogar so gut aus, dass man die Prognose vom 16.03.2021 bereits heute erhöhen "musste". Umsatz plus 14 %, EBITDA plus 42 % Und Dank hoher Nachfrage in nahezu allen Bereichen konnte der Umsatz im Q1 auf 1.359,6 Mio EUR. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr (1.197,5 Mio EUR). ...

