...zum Jahresauftakt. Nach vorläufigen Zahlen ist der Umsatz des Herstellers von Blockheizkraftwerken im ersten Quartal um rund 35 % auf 43 Mio. € gestiegen. Traditionell fällt das erste Quartal bei 2G eher etwas verhalten aus. Der Auftragseingang erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 % auf 46,4 Mio. €, wobei über die Hälfte der Auftragseingänge aus dem Ausland erfolgte. Wegen der guten Auftragslage geht der Vorstand von einer Vollauslastung der Produktion bis zum Jahresende aus. Außerdem wurde eine Vertriebskooperation mit der japanischen Yanmar Energy System abgeschlossen. Japan ist der wichtigste Markt für 2G ENERGY in Asien. Bis 2050 will die japanische Regierung die Emission von Treibhausgasen auf null absenken, was ohne eine dezentrale Energieversorgung mit Blockheizkraftwerken nicht zu schaffen ist. Charttechnisch schickt sich die 2G-Aktie an, ihre laufende Konsolidierung abzuschließen und das Ende Januar erreichte Allzeithoch bei 106,20 € anzugreifen. Am 17. Mai legt 2G ENERGY die Q1-Zahlen vor.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

2G ENERGY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de