Starke Zahlen haben der Nokia-Aktie am Donnerstag einen massiven Kurssprung beschert. Von den zwischenzeitlich mehr als 15 Prozent Plus blieben zwar lediglich acht Prozent übrig. Dennoch notiert der Netzwerkausrüster nun so hoch wie seit dem WallStreetBets-Hype Ende Januar nicht mehr. DER AKTIONÄR hat die ersten Stimmen.Nokia-Chef Pekka Lundmark etwa zeigte sich zufrieden mit dem ersten Quartal. "Die heutigen Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unseren dreistufigen Plan einhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...