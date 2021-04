FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wacker Chemie haben sich am Freitag nach einem negativ aufgenommenen Ausblick von ihrem jüngst erreichten Hoch weiter entfernt. Auf Tradegate verloren sie vorbörslich 2,1 Prozent zum Xetra-Schluss auf 126,03 Euro. Mitte April waren sie mit 133 Euro auf den höchsten Stand seit 2018 geklettert, für weitere Anstiege fehlte danach aber die Kraft.

Der MDax-Konzern hob die Prognose für 2021 an. Ein Händler sagte aber, die Anhebung sei erwartet worden und die Gewinnprognose falle nicht so hoch aus wie gedacht. Ähnlich argumentierten die Analysten von Barclays und der Baader Bank, die allerdings darauf verwiesen, dass die Prognose konservativ, also eher zu vorsichtig, sein dürfte./ajx/mis