Nach neuen Rekorden an der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Morgen mit deutlich roten Vorzeichen überrascht. Die Anleger dort waren offensichtlich von den etwas schwächeren Wirtschaftsdaten aus China verunsichert. Am deutschen Aktienmarkt fällt der Start deshalb uneinheitlich aus, wobei einige Themen wieder verarbeitet werden müssen. Mehr dazu im Video.

